Ertappter Zigarettendieb in Gelsenkirchen wird handgreiflich

Gelsenkirchen-Bismarck Ein 46-jähriger Gelsenkirchener, der beim Discounter Zigaretten stehlen wollte, hat eine Angestellte verletzt. Sie hatte ihn ertappt.

Bei einem räuberischen Diebstahl am Samstagabend, 22. August, in einem Discounter an der Pommernstraße in Bismarck hat ein 46-Jähriger eine Marktmitarbeiterin leicht verletzt.

Bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

Es war gegen 19.10 Uhr, als der Mann aus Gelsenkirchen mehrere Zigarettenschachteln entwendete und daraufhin versuchte, das Geschäft zu verlassen. Eine 54-jährige Angestellte und zwei weitere Zeugen stellten den Dieb zur Rede. Daraufhin wehrte sich der Ertappte. Bei der anschließenden Rangelei erlitt die 54-Jährige leichte Verletzungen. Letztendlich konnte der Renitente aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festgehalten werden. Die Beamten leiteten gegen den Zigarettendieb ein Strafverfahren ein.

