Ertappter Dieb setzt mit Pfefferspray Lkw-Fahrer matt

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Lkw-Fahrer hat in Gelsenkirchen vergeblich versucht, einen ertappten Dieb festzuhalten. Der Täter setzte Pfefferspray ein und entkam.

Ein Dieb ist in Gelsenkirchen von einem Lkw-Fahrer ertappt und festgehalten worden. Doch der Täter setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr und flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, entlud am Mittwoch, 3. Juni, ein 47 Jahre alter Mönchengladbacher an der Scheuten-Solar-Straße in Schalke seinen Lkw. Gegen 11.25 Uhr stieg dann ein Unbekannter in das Fahrerhaus des Lkw und stahl die Geldbörse und das Mobiltelefon des Mannes. Der Lkw-Fahrer konnte den Tatverdächtigen noch kurz festhalten, durch den Einsatz von Pfefferspray gelang es aber den Täter, den Bestohlenen matt zu setzen. Der Dieb riss sich los und entkam mit einer geringen Menge Bargeld.

Täterbeschreibung: Der Gesuchte ist etwa 18 bis 20 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen kurzen Bart. Er ist zirka 163 Zentimeter groß, trug eine schwarze Hose und eine gleichfarbige Jacke. Der Mann spricht deutsch mit Akzent und war auf einem silbernen Damenrad unterwegs.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8238 oder 0209 365 8240.

