Kultur & Musik Erstes Konzert in 2021 in der Matthäuskirche ist abgesagt

Gelsenkirchen Die Corona-Pandemie dauert an: Daher wurde der Auftakt der Konzertreihe 2021 in der Gelsenkirchener Matthäuskirche nun abgesagt.

Die Corona-Pandemie durchkreuzt auch zu Beginn des neuen Jahres die Pläne des Vereins Kunst entdeckt Kirche (KeK): Die Auftaktveranstaltung der Konzertreihe 2021 in der Matthäuskirche der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde Buer wurde nun abgesagt. Dort sollte nach ursprünglichen Plänen am Sonntag, 24. Januar, der musikalische Abend "Felix Krull" aufgeführt werden.

Der in Gelsenkirchen geborene Komponist Marc Vogler wollte dem Publikum an diesem Januar-Abend gemeinsam mit Rainer M. Klaas am Klavier das Stück um den Sohn eines bankrotten Schaumweinfabrikanten, der zum Hochstapler wird, näher bringen. "Wegen der Verlängerung des Lockdowns blieb uns aber keine andere Wahl, als abzusagen", erklärte Ernst-Martin Barth im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Pfarrer der Gemeinde mit Sitz in Erle-Nord ist gleichzeitig auch der Vorsitzende im Vereinsvorstand von KeK.

Vier Konzerte sind für das erste Halbjahr in der Gelsenkirchener Matthäuskirche noch geplant

An den vier anderen Konzertterminen, die für das erste Halbjahr 2021 geplant sind, wollen die Macher aber bislang noch festhalten. So soll es am Dienstag, 23. Februar, ab 18 Uhr in der Matthäuskirche am Rande der Cranger Straße heißen: "Alte neue Wege - Das besondere Konzert". Michael Gees am Klavier und Andreas Fröhling an der Orgel üben sich auf der Grundlage bekannter Kompositionen in der Kunst der Improvisation. So werden bekannte Stücke von Bach, Franck oder Reger in ein neues klangliches Gewand gehüllt.

Passend zur in Corona-Zeiten eher trüben Stimmungslage vieler Zeitgenossen haben die Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen (NPW) ihren Auftritt am Sonntag, 21. März, um 18 Uhr in der Matthäuskirche mit "Mozart in Trauer" betitelt. Von dem beliebten Komponisten gibt es etwa die Maurerische Trauermusik c-Moll KV 477 sowie die Sinfonie Nr. 25 g-Moll KV 183 zu hören. Die NPW ist bereits seit Jahren ein fester Bestandteil dieser Konzertreihe. Ihr Solo-Bratscher, Eric Quirante Kneba, stellt an diesem Abend zudem zwei großartige Werke von Hindemith und Britten vor. Die Leitung hat Generalmusikdirektor Rasmus Baumann. Karten im Vorverkauf: 14 Euro.

Neue Philharmonie Westfalen widmet sich in der Matthäuskirche auch den Bach-Klängen

Am Sonntag, 9. Mai, um 18 Uhr widmet sich die NPW unter dem Motto "Thüringer Familienbande" dem Schaffen ausgewählter Musiker aus dem Bach-Clan. So gibt es Werke von Johann Sebastian Bach zu hören, aber auch eine Suite von dessen Vetter Johann Bernhard Bach sowie eine Sinfonie seines Nachkommens Carl Phillipp Emanuel Bach. Susanne Ellen Kirchesch (Sopran) ist Solistin des Abends, der unter der Leitung von Bernhard Forck steht.

Der letzte Konzertabend im ersten Halbjahr in der Matthäuskirche trägt den Titel "Das entscheidende Pils". Für die Rezitation zeichnet bei diesem kulinarisch-hochprozentigen Zug durch die Literaturgemeinde Joachim Henn verantwortlich. Helmut C. Jacobs begleitet ihn dabei am Akkordeon. "In allen Fällen werden wir kurzfristig nach der jeweiligen Pandemie-Lage entscheiden, ob die Konzerte stattfinden können", betont Pfarrer Barth. Das gilt auch für das jeweilige Fassungsvermögen, das sich in Corona-Zeiten auch nach der Zahl der auftretenden Künstler richtet.

In Corona-Zeiten wird kurzfristig entschieden, ob die Konzerte stattfinden können

Kartenvorverkaufsstellen zu oben genannten Konzerten sind die "Basso-Reinigung" (Cranger Straße 279), die Apotheke Petri (Nienhofstraße 1) und die Buchhandlung Junius (Sparkassenstraße 4). Zudem sind Tickets bestellbar bei Franz Dercar aus dem KeK-Vorstand unter: 0209/386 12 31.

Der Verein Kunst entdeckt Kirche wurde 2013 gegründet und ging aus einer Arbeitsgruppe hervor, die es sich bereits zuvor zum Ziel gesetzt hatte, ein qualitativ anspruchsvolles Kultur- und Musikprogrammen in der Matthäuskirche anzubieten. Die Konzertreihe gibt es nun schon über 20 Jahre mit jeweils acht bis zehn Veranstaltungen pro Kalenderjahr.