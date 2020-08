Erste Hilfe: Eltern-Kursus am Marienhospital Gelsenkirchen

Am Gelsenkirchener Marienhospital können sich Angehörige schulen lassen in Erster Hilfe. Ziel: Neugeborenen und Kleinkindern helfen lernen. Kursbeginn ist am 1. September.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Am Gelsenkirchener Marienhospital können sich Angehörige schulen lassen in Erster Hilfe. Ziel: Neugeborenen und Kleinkindern helfen lernen.

Was tun, wenn das Neugeborne oder das Kleinkind in Not ist? In einem speziell konzipierten Erste-Hilfe-Kurs können sich Eltern und Großeltern über die Elternschule Sonnenschein am Marienhospital Gelsenkirchen zu kompetenten Rettern weiterbilden. Der Kurs findet statt am Dienstag, 1. September, 19 Uhr im Mehrzweckraum (5. OG) des Verwaltungsgebäudes, Virchowstraße 122.

Gelsenkirchener Angehörige üben stabile Seitenlage und Herz-Lungen-Wiederbelebung

Die Teilnehmer erweitern nicht nur ihr theoretisches Wissen über das korrekte Verhalten bei Notfällen im Kleinkindalter wie Vergiftungen, Augenverletzungen, Unfällen mit Strom, Krämpfen, Sonnenbrand und Sonnenstich. Unter ärztlicher Anleitung können sie es auch gleich praktisch üben, zum Beispiel die stabile Seitenlage und die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Die Kursgebühr beträgt 13 Euro.

Nähere Informationen und Anmeldung: 0209 172 4701, E-Mail an paediatrie@marienhospital.eu.