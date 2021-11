„Ich geh mit meiner Laterne“: Wie beim Martinsumzug 2019 im Bulmker Park in Gelsenkirchen (Archivbild) können Kinder und Erwachsene auch beim größten Martinsumzug in Buer am Freitag, 12. November, mitsingen. Allerdings empfehlen die Veranstalter allen, zum Schutz vor Corona eine Maske zu tragen.