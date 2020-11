Mehrere Patienten am Marienhospital Gelsenkirchen haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Krankenhaus mitteilte, wurden sieben bei der Aufnahme negativ getestete Patienten bei einer weiteren Untersuchung positiv getestet. Das Krankenhaus der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH hat nach einer Aussage umgehend reagiert und Schutzmaßnahmen eingeleitet.

Die Infektionen seien bereits am Freitag (13.11.) festgestellt worden, teilte der Krankenhausbetreiber mit. Zu diesem Zeitpunkt habe es 28 bestätigte Covid-19-Fälle auf der Normalstation und drei bestätigte Fälle auf der Intensivstation des Marienhospitals gegeben. Ein Patient habe beatmet werden müssen. Die Fallzahlenentwicklung sei allerdings „deutlich rückläufig“.

Jeder Patient wird bei der Aufnahme getestet

Im Marienhospital werden alle Patienten bei der Aufnahme auf das Coronavirus getestet. Ein erneuter Test erfolgt „bei Beschwerden oder wenn der Patient Kontaktperson eines Infizierten“ ist, sagte Chefarzt Christoph Tannhof, Leiter der Klinik für Pneumologie, auf Anfrage. Ein Schnelltest komme dabei nicht zum Einsatz, sondern ein PCR-Test, der im Labor ausgewertet werden müsse.

Wie Tannhof und Unternehmenssprecher Wolfgang Heinberg in einer schriftlichen Stellungnahme mitteilen, hat das Testkonzept des Krankenhaus „vollständig gegriffen“. „Wir konnten die zunächst bei der Aufnahme negativ getesteten Patienten sehr schnell als in der Folge positiv getestete Covid-19-Patienten identifizieren und auf die entsprechenden Isolierstationen zur weiteren Behandlung bringen.“

Corona-Tests fallen im frühen Verlauf oft negativ aus

Der Nachrichtensender NTV hatte in einer Info-Einblendung in der Nachrichtensendung am Samstagabend (16.11.) von einem „Virus-Ausbruch im Marienhospital “ gesprochen. Dadurch sei der Eindruck vermittelt worden, dass es zu einem besonderen Ausbruchsgeschehen gekommen sei“, kritisiert Heinberg. „Dies war und ist nicht der Fall.“

Corona-Tests fallen bei Patienten häufig erst negativ und bei einer Wiederholung doch positiv aus. Das hängt von der Virenlas t ab. Internationale Studien haben gezeigt, dass gerade beim frühen Verlauf einer Corona-Infektion und vor Auftreten möglicher Symptome PCR-Tests falsch negativ ausfallen können, weil sich die Viren noch nicht ausreichend in den Atemwegen verbreitet haben.

Inzidenzwert in Gelsenkirchen steigt wieder

Zuletzt sind die Infektionszahlen in Gelsenkirchen wieder stark gestiegen, die Stadt liegt erneut bei einem Inzidenzwert von fast 200 Infektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilte, ist der erneute Anstieg auf keine bestimmten Infektionsherde zurückzuführen. Die Zahl der Infektionen sei erfahrungsgemäß am Dienstag und Mittwoch am höchsten. Während am Wochenende wenig getestet werde, sei die Zahl der Testungen am Anfang der Woche dann sehr hoch - wodurch es zu einem Anstieg in der Statistik in der Mitte der Woche komme.