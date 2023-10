Erneut mehrfach Reifen in Gelsenkirchener Wald geworfen

Abermals wurden in Gelsenkirchen illegal Reifen in der Nähe des Gelsenkirchener Kanu-Clubs am Rhein-Herne-Kanal entsorgt.

Gelsenkirchen. Abermals haben Unbekannte mehrfach illegal Altreifen in Gelsenkirchen in die Natur geworfen. Der Ärger ist groß, Konsequenzen bleiben aus.

Erst vor wenigen Wochen hat Peter Lindtner seinem Ärger im Gespräch mit dieser RedaktionLuft gemacht. Lindtner ist Wanderwart des Gelsenkirchener Kanu-Clubs und als solcher verwies er zuletzt darauf, dass bereits zum zehnten Mal innerhalb eines Jahres unbekannte Täter Berge von Altreifen auf einer Wiese vor dem Verein am Rhein-Herne-Kanal „in die geschützte Landschaft gekippt hatten“.

Nun las der Wanderwart einen Kommentar der WAZ Gelsenkirchen, in dem es darum geht, dass auf dem Parkplatz des Revierparks vor dem Freibad einmal mehr Altreifen illegal entsorgt wurden, was die Stadt offensichtlich nicht unterbinden kann, obwohl der Platz als Ort für Altreifenablagerungen wohl bekannt ist. Und was Peter Lindtner jetzt zu berichten weiß, ist, dass seit der Berichterstattung in der WAZ Anfang September vier weitere Male unbekannte Müllsünder Reifen auf der Wiese nahe des Kanu-Vereinsheims abgeladen haben. Es seien bis zu 100 Reifen gewesen, jedes Mal hätten Lindtner und seine Kollegen dies den Ämtern und Behörden gemeldet.

Lesen Sie den WAZ-Kommentar zum Thema:Immer wieder werden Altreifen an denselben Orten in Gelsenkirchen illegal entsorgt. Staatliche Stellen lassen sich auf der Nase herumtanzen.

