Dieses Mal scheiterten die Einbrecher an einem Fenster. Zu einem Sachschaden in Höhe von 300 Euro kam es dennoch.

Einbruch Erneut Einbrecher an Kirche in Scholven - aber erfolglos

Gelsenkirchen. Wieder wollten Einbrecher auf Beutezug in eine Kirche in Gelsenkirchen-Scholven gehen. Dieses Mal scheiterten sie aber am Fenster.

Fast ist es erneut zu einem Einbruch in eine Kirche im Gelsenkirchener Norden gekommen. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch (26.8.), 17 Uhr, und Donnerstag (27.8.), 13 Uhr, versucht in die Adventskirche an der Metterkampstraße/Ecke Buddestraße in Scholven einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Täter dabei erfolglos an einem Fenster, wobei ein geschätzter Sachschaden von etwa 300 Euro entstand.

Mehrere Einbrüche in Kirchen seit Januar

Seit Anfang des Jahres kommt es immer wieder zu ähnlichen Vorfällen. Im Januar haben Einbrecher wertvolle Kunstgegenstände und den Deckel eines Taufbeckens aus der St. Joseph Scholven Kirche in Scholven gestohlen. Rund ein Monat danach traf es dann schon einmal die Kirche an der Metterkampfstraße. Auch hier erbeuteten die Täter den Deckel eines Taufbeckens. Im März kam es erneut zu einem Einbruch in eine Kirche an der Straße Im Brömm – ebenfalls in Scholven.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.