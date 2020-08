Erler Patienten bauen Baumbank aus alten Kirchenbänken

Lauschiges Plätzchen im Schatten: Patienten des Elisabeth-Krankenhauses in Gelsenkirchen-Erle bauten diese Baumbank aus alten Kirchenbänken.

Gelsenkirchen-Erle. Aus alten Kirchenbänken fertigten Patienten des Elisabeth-Krankenhauses in Gelsenkirchen-Erle eine neue Baumbank. Die Arbeiten waren aufwändig.

Viele Kirchen haben in den vergangenen Jahren ihre Türen geschlossen. Die Gebäude werden entweder abgerissen oder neu genutzt, doch was passiert mit dem Mobiliar? Im Elisabeth-Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle hat man eine Antwort gefunden.

Dort haben Patientinnen und Patienten der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in einem gemeinsamen Projekt alte Kirchenbänke zu einer Baumbank umgebaut. Begleitet wurde das Projekt durch die Ergo- und Arbeitstherapeutin Eva Borchert. Ein Patient, der gelernter Schreiner ist, übernahm die Planung und die technische Zeichnung, die Mitpatienten brachten weitere Ideen ein.

Die neue Bank steht am Krankenhaus in Gelsenkirchen-Erle

Das Ausgangsmaterial: So sahen die alten Kirchenbänke aus. Foto: Elisabeth-Krankenhaus

Die Arbeiten waren durchaus aufwändig. Nach dem Abholen der Hölzer schnitten die Patienten diese nach selbst angefertigten Schablonen zu, anschließend wurde intensiv geölt und geschliffen. „Im Laufe von zwei Monaten mussten diese Vorgänge insgesamt achtmal wiederholt werden“, berichtet Krankenhaus-Sprecherin Ute Kwasnitza.

Inzwischen ist die neue Baumbank fertig. Mit Unterstützung der Technischen Abteilung des Elisabeth-Krankenhauses stellte die Arbeitsgruppe sie unter der alten Weide am Krankenhaus auf. Hier, unter den hängenden Ästen des Baumes, wartet sie nun auf Patienten, Besucher und Mitarbeiter, die entspannen und auftanken wollen.

Patienten sollen auf ein autonomes Leben vorbereitet werden

Die Arbeitstherapie ist seit 23 Jahren fester Bestandteil des therapeutischen Angebotes von Menschen mit psychischen Erkrankungen im Elisabeth-Krankenhaus. Hier werden sowohl Patienten behandelt, die stationär aufgenommen wurden, als auch Menschen, die auf Verordnung ihres Facharztes ambulant betreut werden.

Ziel der Arbeitstherapie ist, die Grundarbeitsfähigkeiten, Belastbarkeit und Handlungsfähigkeit in Alltag und Beruf so weit zu stabilisieren, dass Betroffene ein möglichst autonomes Leben führen können. „In verschiedenen Arbeitsbereichen wie der Metall- und Holzverarbeitung sowie Gartenbau werden die Patienten entsprechend ihrer Fähigkeiten und persönlichen Entwicklung langsam an Tätigkeiten herangeführt und auf das Arbeitsleben vorbereitet“, erläutert Ute Kwasnitza. „Das Projekt Baumbank bot sich hier ideal an.“