Erkältung? Hier können Gelsenkirchener am Samstag hin

Menschen mit klassischen Erkältungssymptome können sich an diesem Samstag an diese Gelsenkirchener Praxen wenden.

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) bietet am kommenden Samstag einen Service für Patienten an, die unter Erkältungssymptomen leiden: Eine Liste im Internet zeigt an, an welche Arztpraxis man sich in diesem Fall wenden kann. In Gelsenkirchen hat man am 21. November die Auswahl zwischen zwei Medizinern.

„Patienten mit klassischen Infekt-Symptomen wie beispielsweise Husten, Schnupfen, Fieber oder Atemwegsbeschwerden können sich samstags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr und nach telefonischer Anmeldung an eine diensthabende Arztpraxis in ihrer Region wenden“, erläutert Vanessa Pudlo, Sprecherin der KVWL. Dieser Service der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte werde nach Bedarf und lokalem Infektionsgeschehen angepasst. „Das heißt, nicht überall und an jedem Samstag bieten Praxen die Infekt-Sprechstunden an“, erläuterte Pudlo.

Diese beiden Praxen in Gelsenkirchen sind am Samstag zuständig

In Gelsenkirchen sind das am Samstag, 21. November, diese beiden Praxen: Praxis Dr. med. Günter Kloos , De-la-Chevallerie-Straße 15 in Buer, 0209 30366 und Praxis Walid Obaid , Feldmarkstraße 109 in Feldmark, 0209 9442000 .

Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich. Eine Übersicht über die diensthabenden Arztpraxen in anderen Städten findet man im Internet unter www.kvwl.de/coronavirus oder über den Patientenservice unter der Nummer 116117.

