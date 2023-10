Erinnerung und Nostalgie: Das waren die Kultkneipen von Buer

In unserer Serie blicken wir auf Kultkneipen in Gelsenkirchen-Buer zurück.

Gelsenkirchen-Buer. Sie haben geschlossen, aber in der Erinnerung leben sie weiter: Die Kultkneipen von Gelsenkirchen-Buer. In einer Serie erinnern wir an sie.

Es gibt Kneipen in Gelsenkirchen-Buer, die vielleicht nicht für viele Jahre existierten, die aber dennoch auch Jahrzehnte später in Erinnerung bleiben. In dieser WAZ-Serie wollen wir in unregelmäßigen Abständen an „Kultkneipen“ erinnern, die es heute nicht mehr gibt, die aber ein Buer verkörpern, an das sich viele Menschen auch heute noch gern erinnern.

90er-Jahre in Buer: Das war die Stammkneipe der S04-Profis

Erinnerung: Hier stand einmal der schönste Biergarten Buers

Kronski: Als die Buersche Markthalle noch regelmäßig bebte

Pink Panther: Eine der legendären Kneipen der 80er in Buer

