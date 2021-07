Eine Weltkriegsbombe (Archivbild) wurde in Gelsenkirchen-Horst entschärft.

Blindgänger Entwarnung für Anwohner: Bombe in Gelsenkirchen entschärft

Gelsenkirchen-Horst. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe im Fürstenbergstadion in Gelsenkirchen-Horst ist entschärft. Die Stadt gibt nun Entwarnung.

Entwarnung und Aufatmen in Horst: Die im Fürstenbergstadion in Gelsenkirchen-Horst freigelegte Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist Dienstag gegen 13.30 Uhr entschärft worden. Alle Sperrungen sind seitens der Stadt aufgehoben worden. Die Bewohnerinnen und Bewohner können in ihre Wohnungen zurückkehren.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Bei der gezielten Überprüfung eines Verdachtsfalls war der Blindgänger Ende vergangener Woche im Fürstenbergstadion an der Fischerstraße entdeckt worden. Um die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe planmäßig zu entschärfen, waren umfangreiche Vorbereitungen erforderlich. Betroffen waren rund 2200 Personen im Umkreis von etwa 250 Metern um den Fundort. Sie mussten ihre Häuser verlassen. Den evakuierten Anwohnern standen die Grundschulen am Schloss Horst und Sandstraße als Aufenthaltsorte zur Verfügung.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen