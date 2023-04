Enkeltrick: Warum eine Gelsenkirchenerin (78) Glück hatte

Betrüger wollten eine 78-jährige Gelsenkirchenerin per Enkeltrick reinlegen – sie verlangten via Whatsapp eine vierstellige Summe von der Seniorin.

Der Enkeltrick funktioniert auch via Whatsapp: Beinahe wäre eine 78-jährige Gelsenkirchenerin auf einen falschen Sohn hereingefallen. Zum Glück wurde eine Mitarbeiterin ihrer Bank im richtigen Moment aufmerksam – und stoppte den Geldtransfer.

Enkeltrick via Whatsapp: Warum eine 78-Jährige Gelsenkirchenerin nicht zum Opfer wurde

Wie die Gelsenkirchener Polizei berichtet, hätten sich Betrüger über den Messengerdienst Whatsapp am vergangenen Donnerstag, 27. April, als Sohn der Seniorin ausgegeben, um an ihr Geld zu gelangen. Der oder die Täter hätten die 78-Jährige per Textnachricht nach einem vierstelligen Geldbetrag gefragt, um ausstehende Rechnungen zu begleichen, heißt es seitens der Polizei.

Um ihren vermeintlichen Sohn zu unterstützen, startete die 78-Jährige eine Onlineüberweisung. Einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin fiel das auf, sie stoppte die Transaktion sofort und informierte die Seniorin. Als die 78-Jährige daraufhin ihren Sohn anrief, sei der Betrug schlussendlich aufgedeckt worden.

Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Vor allem, wenn sich in den Nachrichten nicht mit Namen, sondern mit allgemeinen Begriffen, wie „dein Sohn“ oder „deine Tochter“, gemeldet wird. „Lassen Sie sich von der unbekannten Nummer einen Identitätsnachweis schicken oder Informationen nennen, die nur Sie allein wissen können“, empfiehlt die Polizei. Und weiter: „Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmasche auf, um den Tätern keine Chance zu geben.“

