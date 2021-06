Höhenretter und Taucher der Feuerwehr Gelsenkirchen nehmen am Mittwoch, 09. Juni 2021, an einer Übung an der Schleuse in Gelsenkirchen teil. Eine Person muss aus dem Schleusenbecken geborgen werden. Feuerwehrtaucher Simon Pöter wird mit dem Boot abgeseilt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services