Endlich: MiR-Opern, Klassik und Tanztheater vor Publikum

Gelsenkirchen. Darauf haben Gelsenkirchener Musiktheater und Publikum lange Monate gewartet: Opern, Tanz und HörGenuss gibt es wieder live im Großen Haus.

Streaming-Konzerte, digitale Veranstaltungen, Videos, Hochkultur und beste Unterhaltung komprimiert auf PC-Bildschirm- oder gar Smartphone-Format statt direkte, analoge Live-Erlebnisse: Damit mussten Künstler und Kunden leben. Das Musiktheater im Revier hat sich wie alle anderen Bühnen auch durch den schier endlosen Lockdown gekämpft. Nun scheint die Wende nah. „Unsere Hoffnungen und Wünsche haben sich erfüllt“, sagen MiR-Intendant Michael Schulz und Geschäftsführer Tobias Werner. Euphorisch machen sie die Beschlüsse von Bund und Land. Vorstellungen und Konzerte werden ab 11. Juni wieder unter Auflagen mit Publikum stattfinden können. Bis zu 250 Besucher dürfen dann ins Große Haus.

MiR-Generalintendant Michael Schulz inszeniert Händels Oper „Giulio Cesare“

MiR Generalintendant Michael Schulz inszeniert die Händel-Oper „Giulio Cesare“, die nun endlich vor Publikum aufgeführt werden kann. Foto: MONIKA FORSTER

Ensemble und Regie-Team haben in den vergangenen Monaten ein vielfältiges Programm vorbereitet. der öffentliche Auftakt steht am 11. Juni an: MiR Generalintendant Michael Schulz inszeniert die Händel-Oper „Giulio Cesare“ (Julius Cäsar in Ägypten) von Georg Friedrich Händel (1685-1759) „als einen Wandel zwischen Wirklichkeit und Wunschdenken, Ironie und starkem Affekt“. Statt in einem Urlaub in Ägypten findet sich Cäsar plötzlich mitten in einem Machtkampf um Königin Cleopatra und deren Bruder und Mitregenten Ptolemaios wieder. Weitere Infos und Termine unter mir.ruhr/cesare. Exklusiv im Online-Spielplan: Einblicke in die Produktion am 12. und 20. Juni.

„Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms ist ein Werk passend zur Zeit

Nach langer Pause steht dann auch der Opernchor des MiR wieder auf der Bühne – mit dem Chorkonzert „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms in der Fassung für zwei Klaviere und Pauke. Ein Stück zur Zeit, geprägt durch tiefe Innerlichkeit und unvergleichliche Klangschönheit: „Es gibt wohl kaum ein anderes Werk, das so viel Trost schenkt wie Brahms’ Requiem“, beschreibt das MiR die Wahl. Ab 12. Juni. Infos und Termine unter mir.ruhr/requiem

Internetoper „Hin und Zurück“ ist einer der kürzesten Opern aller Zeiten

Auch diese Inszenierung passt zur Zeit – und kommt digital über die Rampe: Die Internetoper „Hin und Zurück“ feiert online Premiere. Der knapp 10-minütige Sketch mit Musik von Paul Hindemith wurde von Regisseurin Tanyel Bakir und den Videografen Julieth Villada und David Camargo mit dem Opernstudio NRW eigens zur Onlinepräsentation produziert. Die (mörderische) Geschichte einer der kürzesten Opern aller Zeiten spielt mit den Zeiten angesichts der Ewigkeit… Ab 12. Juni online unter mir.ruhr/hinzurueck

Tanzabend „Notre-Dame de Paris“ nach Motiven aus Victor Hugos Roman

Die MiR Dance Company von Giuseppe Spota steht sozusagen bei Fuß, um den Tanzabend „Notre-Dame de Paris“ nach Motiven aus Victor Hugos berühmtem Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ zu präsentieren. Ab 18. Juni im Großen Haus, weitere Infos und Termine unter mir.ruhr/notredame. Die Dokumentation zur Produktion läuft am 18. und 27. Juni und 2. Juli.

VR-Brillen werden im Gelsenkirchener Musiktheater zum „Opernglas 2.0“

Der Ticketverkauf beginnt Der Ticketverkauf startet am Montag, 7. Juni ab 10 Uhr sowohl im Onlineshop als auch über die Theaterkasse. Entsprechend der geltenden Corona-Regelungen des Landes ist der Besuch von Vorstellungen nur Personen gestattet, die einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen oder bereits geimpft oder genesen sind. Alle Informationen und Hinweise zu den geltenden Hygienebestimmungen werden auf mir.ruhr/corona veröffentlicht und laufend aktualisiert.

Außergewöhnlich inszeniert Regisseur Sebastian Welker Giovanni Paisiellos komische Oper „Il ReTeodoro in Venezia“ mit Virtual-Reality-Elemtenen. Als Besonderheit werden dabei VR-Brillen zum „Opernglas 2.0“ und versprechen eine neue Dimension des Opern-Erlebens. Ab 25. Juni im Großen Haus, weitere Infos und Termine unter mir.ruhr/teodoro

HörGenuss mit Musik und Briefen von Robert Schumann

Mit einem Hör.Genuss begrüßt Joachim G. Maaß das Publikum – dann im Kleinen Haus – mit Liedern von Robert Schumann. Maaß erhellt die Lebensgeschichte Schumanns durch ausgewählte Briefe des Komponisten zu seiner Frau Clara, die er zwischen den einzelnen Liedern lesen wird. Am 27. Juni um 18 Uhr, weitere Infos und Tickets unter mir.ruhr/hoergenuss

Hornkonzerte zum Auftakt der Neuen Philharmonie Westfalen

Auch die Neue Philharmonie Westfalen ist zurück und wird dem Publikum im 9. Sinfoniekonzert „Hörnerschall“ präsentieren: Gemeinsam mit Carsten Carey Duffin, Solo-Hornist des Symphonieorchesters des BR, der sein Instrument auch im Graben der Bayreuther Festspiele ertönen lässt. Zu hören am 28. Juni und 1. Juli: Hornkonzerte von Franz und Richard Strauss. Infos und Tickets unter mir.ruhr/siko9

Ein musikalischer Cocktail für die Abschiedsgala

Zum krönenden Abschluss lädt das MiR zu einer Abschieds-Gala: Joachim G. Maaß, Noriko Ogawa-Yatake, Christa Platzer und Bernhard Stengel gehen in den Ruhestand und präsentieren nochmals ein vielfältiges Programm mit Ausschnitten aus Oper, Operette und Musical. Am 4. Juli, 18 Uhr, weitere Infos und Tickets unter mir.ruhr/abschied

