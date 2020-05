Emotionale musikalische Momente für die ganze Welt

Westerholt. Der Westerholter Gregor Leinweber veranstaltet ein Solidaritätskonzert für jene, die von der Krise betroffen sind. Er bietet „Emotional Moments“.

Der Schlosspark in Westerholt ist einmal im Jahr die Kulisse für die „Emotional Moments“. Gregor Leinweber rief dieses Musikevent 2016 ins Leben – und setzt es, trotz Corona, fort. Ein bisschen sogar wegen der Krise. Denn die Sonderausgabe unter ganz neuen Bedingungen ist ein Solidaritätskonzert für jene, die sonst mit eben solchen Formaten ihren Lebensunterhalt bestreiten, vom Konzertveranstalter über den Beschallungstechniker bis hin zum Bühnenkünstler.

Ein Zeichen setzen für Solidarität und Zuversicht

Gerade in diesen schwierigen Zeiten will der Veranstalter und waschechte Westerholter, Gregor Leinweber, ein Zeichen setzen für Solidarität und Zuversicht – und das sogar weltweit. Erstmals nämlich wird das Konzert am Sonntag, 7. Juni, auf ganz verschiedenen Wegen viele Menschen an vielen Orten erreichen. So wird es zum einen online übertragen, zum anderen, zumindest in Ausschnitten, auch im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen. Schon jetzt gebe es Anfragen aus aller Welt, verrät der Initiator. „Wir hoffen auf wahnsinnig viele Klicks.“ Einige wenige Zuschauer werde es übrigens geben, alle natürlich entsprechend aktueller Vorschriften platziert. Derzeit sei noch nicht entschieden, ob diese Tickets in den Verkauf gingen. Anfragen lägen bereits in dreistelliger Höhe vor, so Gregor Leinweber.

16 Künstler von fünf Kontinenten eingebunden

Besondere Coronaregeln Die Sonderausgabe der „Emotional Moments“ mit dem Titel „Around the world“ findet Sonntag, 7. Juni, am Schloss Westerholt statt. Los geht es um 17 Uhr. Um coronakonform Publikumsansammlungen zu vermeiden, werden allerdings rundherum die Straßen gesperrt. Weitere Informationen bietet die Facebook-Präsenz der Veranstaltung, zu finden unter dem Schlagwort „EmotionalMomentsEvents“. Hier wird auch der Link veröffentlicht, unter welchem man sich zu Hause das Livekonzert anschauen kann.

Unter dem Motto „Around the World“ sind 16 Künstler von fünf Kontinenten eingebunden, darunter bekannte Größen wie Pamela Falcon (USA), Kieron (Australien), Perla McRay (Asien), Hugh Kanza (Afrika), Jackie Bredie (Niederlande) und Lars Wockenfuss (Deutschland). Mit dabei ist auch Bastian Korn aus Essen mit seiner Band. Um nun bei solch Fülle von Akteuren die Abstände zu wahren, hat sich Gregor Leinweber etwas Pfiffiges einfallen lassen. „Die Idee war zu sagen, wie kann man die Zimmer des Schlosshotels nutzen.“ Die Antwort ist einfach: „Die Solokünstler singen jeder aus einem Zimmerfenster heraus.“ So müsse nur die Band im Hof stehen. „Das ist einzigartig“, ist der Veranstalter ganz begeistert von dem Konzept, das in recht kurzer Zeit entwickelt wurde und nun realisiert werden muss.

Darbietung von Melodien aus Musical, Pop und Klassik

Das Programm verspricht, bunt zu werden. „Nach bewährtem Emotional Moments-Konzept erwartet den Zuschauer eine hochklassige Darbietung von Melodien aus Musical, Pop und Klassik“, verspricht Gregor Leinweber 90 Minuten musikalische Unterhaltung auf hohem Niveau. Während des Konzertes läuft im Netz eine Spendenaktion zugunsten der betroffenen Künstler und der beteiligten Firmen. Hierbei hofft Gregor Leinweber auf eine rege Beteiligung der Zuschauer. „Dass kulturelle Großveranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt und Gastronomiebetriebe nicht wie gewohnt geöffnet sind, bedeutet für den Verbraucher einen traurigen, aber verschmerzbaren Verzicht. Für die betroffenen Künstler und Betriebe bedeutet es nicht weniger als die Bedrohung ihrer Existenz.“