Emojis und Internet der Dinge: Neue Online-Vorträge der VHS

Gelsenkirchen. Die VHS Gelsenkirchen bietet neue Online-Vorträge aus ihrer Reihe vhs.Universität an. Themen sind das Internet der Dinge und Emojis, GIFs und Co.

Die VHS Gelsenkirchen bietet zwei weitere Online-Vorträge aus der Reihe „vhs.Universität“ an. Am Montag, 30. November 2020, referiert um 19 Uhr Professor Dr. Steffen Wendzel von der Hochschule Worms, Fachbereich Informatik, zum Thema „Sicherheit und das Internet der Dinge“.

Der Vortrag betrachtet die Hintergründe der Debatten um das sogenannte Internet der Dinge (IoT) . Wendzel erläutert, weshalb IT-Sicherheit im Internet der Dinge von Relevanz ist und welche Gründe dazu geführt haben, dass sie nicht immer in der Qualität integriert wird, die von Anwendern gewünscht wäre. Der Vortrag führt auch in Fragen und Antworten der „digitalen Ethik“ ein. Er findet live in einem virtuellen Vortragsraum statt.

Online-Vortrag über Emojis, GIFS und Sticker

Am Dienstag, 1. Dezember 2020, hält um 19 Uhr Dr. Georg Albert von der Universität Koblenz-Landau einen Vortrag zum Thema „Emojis, GIFs & Co. - Multimodalität aus zeichentheoretischer und pragmatischer Sicht“: Die einfachen Möglichkeiten zur Verwendung von Emojis, GIFs, Stickern und Ähnlichem haben multimodale Texte zum Normalfall beim Chatten gemacht. Bisweilen ist sogar die Rede davon, Emojis könnten sich zu einer Universalsprache entwickeln.

Im Vortrag sollen die entsprechenden Phänomene erklärt und aus zeichentheoretischer Perspektive eingeordnet werden. Außerdem wird aus pragmatischer Perspektive auf den Gebrauch dieser non-verbalen Mittel beim schriftlichen Kommunizieren eingegangen.

Anmeldung und Zugangsdaten per Mail

Beide Online-Veranstaltungen können auf dem Rechner zu Hause verfolgt werden. Anmelden kann man sich per Mail an brigitte.schneider@gelsenkirchen.de. So erhält man auch die Zugangsdaten. Ausführliche Informationen zu allen Online-Veranstaltungen der VHS Gelsenkirchen gibt es auf www.vhs-gelsenkirchen.de .