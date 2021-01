Emilia und Ali die beliebtesten Vornamen in Gelsenkirchen

Bundesweit waren nach Angaben des Ahrensburger Vornamen-Experten Knud Bielefeld Mia und Noah die beliebtesten Namen in 2020. In Gelsenkirchen ist die Rangliste anders, hier führen Emilia und Ali.

Gelsenkirchen Bundesweit waren in 2020 Mia und Noah die beliebtesten Namen. In Gelsenkirchen ist die Rangliste anders, hier führen Emilia und Ali.

Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes. Nicht nur wegen Corona. Viele Kinder erblickten im Vorjahr das Licht der Welt, bekamen ihre Namen. Passend dazu stehen jetzt die Top 30 Vornamen des vergangenen Jahres in Gelsenkirchen fest.

Die Mädchen werden angeführt von Emilia – Emilia war im Jahr 2019 noch auf Platz elf. Bei den Jungen ist Ali der beliebteste Vorname des vergangenen Jahres – 2019 lag Ali noch auf Platz 13. Dicht gefolgt werden die beiden beliebtesten Namen 2020 von Mila, Lina, Noah und Liam. Die Liste beruht auf Angaben der Stadt Gelsenkirchen. Komplett ist sie hier zu finden.

Emma und Ben auf der bundesweiten Rangliste vom Thron gestoßen

Etwas anders sieht es deutschlandweit aus. Ben ist in der Rangliste nicht mehr der beliebteste Vorname bei den neugeborenen Jungen in Deutschland. Nach neun Jahren an der Spitze hat ihn Noah verdrängt. Sehr nah hinter Noah und Ben folgt auch schon Matteo. Ähnlich eng war es bei den Mädchen. Dort haben Mia, Emilia und Hannah die beliebte Emma vom Thron gestoßen.

