Elternhaltestellen in Gelsenkirchen? Das sagt die Stadt

Versuchsprojekt in Essen: Dort sind an einer Schule Elternhaltestellen eingerichtet, die Straße vor der Schule ist zeitweise gesperrt. Wie steht man in Gelsenkirchen zu dem Thema?

Gelsenkirchen. Sollen in Gelsenkirchen Elternhaltestellen eingerichtet werden, um das Problem der „Elterntaxis“ zu bekämpfen? Darüber wurde jetzt diskutiert.

Das Kind soll sicher zur Schule und sicher wieder nach Hause kommen: Dieses Interesse haben alle Eltern. Wie ein sicherer Schulweg aussieht – darüber gehen die Meinungen allerdings auseinander. Und so ist in den vergangenen Jahren auch in Gelsenkirchen eine Debatte um die sogenannten „Elterntaxis“ entbrannt, um Eltern also, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schultür bringen, dabei zum Verkehrsproblem werden und nicht selten sogar Schülerinnen und Schüler in Gefahr bringen.

Die Gelsenkirchener CDU hat das zum Anlass genommen, in der aktuellen Sitzung des Verkehrsausschusses eine Anfrage an die Stadtverwaltung zu stellen. „Andere Kommunen, beispielsweise Essen, machen aktuell gute Erfahrungen mit einer breit getragenen Einrichtung von Elternhaltestellen, um die Verkehrssicherheit mit den nachvollziehbaren und berechtigten Mobilitätsinteressen der Familien allgemeinverträglich zu vereinbaren“, heißt es da. Von der Verwaltung wollten die Christdemokraten wissen, ob es in Gelsenkirchen ähnlich Überlegungen gebe.

Das sagt die Gelsenkirchener Stadtverwaltung zu dem Thema

Bei dem Projekt in Essen, das die CDU erwähnt, wird eine Straße, an der eine Schule liegt, jeweils zu Unterrichtsbeginn und -ende für den Durchgangsverkehr gesperrt. Stattdessen werden in der Nähe sogenannte Elternhaltestellen eingerichtet, Orte also, an denen Eltern ihre Kinder aussteigen lassen können und von wo diese dann den Rest des Schulweges zu Fuß zurücklegen müssen.

Marcel Kern vom Referat Verkehr der Stadt wies darauf hin, dass der Masterplan Mobilität der Stadt vorsehe, dass Kinder nur im Ausnahmefall mit dem Auto zur Schule gebracht werden sollen. Stattdessen sollten sie ermutigt und ertüchtigt werden, mit dem Rad oder zu Fuß zu kommen. Explizit ist in dem Masterplan auch die Rede von „Hol- und Bringzonen“, die in 250 bis 500 Metern Entfernung zur Schule eingerichtet werden sollen – Elternhaltestellen eben. Er gab aber zu, dass das in der Praxis oft anders aussähe.

An dieser Schule wurde das Projekt schon einmal getestet

„Für diese Elternhaltestellen braucht man freie Flächen in Schulnähe – und die gibt es in der Stadt kaum“, wandte Helmut Barek von der Verkehrswacht Gelsenkirchen ein. Barek berichtete auch von einem Versuch, den es vor einigen Jahren an der Grundschule an der Albert-Schweitzer-Straße in Beckhausen gegeben habe. „Das hat überhaupt nicht funktioniert“, so Barek. „Wir haben dort Elternhaltestellen angeboten, aber die wurden überhaupt nicht genutzt – und unsere Helfer mussten sich sogar noch von den Eltern beschimpfen lassen.“

Marcel Kern kündigte an, dem Verkehrsausschuss die Ergebnisse des Projekts in Essen zur Verfügung zu stellen und das Thema dann noch einmal zu diskutieren.

