Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elfköpfiges Ärzteteam

Nur zwölf Kliniken sind bundesweit bisher als Wirbelsäuleneinrichtung Level III anerkannt, darunter neben der Klinik in Buer nur zwei weitere Kliniken in NRW, nämlich in Hemer und in Olsberg.

Elf Ärzte, darunter fünf Fachärzte mit spezieller Zusatzausbildung und zwei angehende Fachärzte, gehören zum Team der Klinik für Neurochirurgie. An 365 Tagen im Jahr (dieses Jahr 366) und 24 Stunden am Tag ist die Klinik für Wirbelsäulen-OP bereit. Auch das ist Voraussetzung für eine Zertifizierung.