Elfjährige in Gelsenkirchen mit Steinen beworfen

Gelsenkirchen-Altstadt. Mit Steinen beworfen wurde eine Elfjährige in Gelsenkirchen. Zwei tatverdächtige Jugendliche wurden gefasst. Eine Autofahrerin half der Polizei.

Mit Hilfe von Zeugen und einer beherzten Autofahrerin hat die Gelsenkirchener Polizei zwei verdächtige Jugendliche (15, 17) gefasst, die am Donnerstag, 6. Mai, ein elfjähriges Mädchen übel beleidigt und mit Steinen beworfen haben sollen.

17-Jährigen an der Dürerstraße gestellt, Autofahrerin nimmt mit Beamten Verfolgung auf

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf einem Fußballplatz an der Husemannstraße in der Altstadt. Die alarmierten Einsatzkräfte fasten den 15-Jährigen „Am Stadtgarten“, den in Richtung Zeppelinallee flüchtenden 17-Jährigen erwischten Beamte an der Dürerstraße.

Eine aufmerksame Autofahrerin hatte die Verfolgung zu Fuß beobachtet und die Polizisten kurzerhand im Wagen mitgenommen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

