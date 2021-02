Eisglatt: Busse und Bahnen fahren nicht in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Bogestra, Vestische und Ruhrbahn haben ihren Betrieb in Gelsenkirchen eingestellt. Bislang blieb das Schneechaos aus. Es herrscht Sonntagsruhe.

Die Vestische hat den Fahrbetrieb wegen Schnee und Glatteis eingestellt. Die Bogestra ebenfalls. „Wir haben die Ausfahrt mit Bussen und Bahn versucht, aber es ging nichts“, sagt Bogestra-Sprecherin Sandra Bruns. „Unsere Busse bleiben vorerst bis zum Mittag in den Depots. Dann werden wir anhand der Wetterlage neu entscheiden“, kündigt Vestische-Sprecher Jan Große-Geldermann an. Ähnlich will die Bogestra verfahren. Bruns: „Unsere Verkehrsmeister sind draußen und bewerten die Situation regelmäßig in Absprache mit Gelsendienste.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Räum- und Streufahrzeuge waren die ganze Nacht im Einsatz. Vom großen Schneechaos war und ist Gelsenkirchen allerdings (bislang) verschont geblieben. Nach Mitternacht tanzten die Flocken, es reichte für zwei bis drei Zentimeter Neuschnee. Der liegt aber über einer festen Eiskruste.

In den Nacht- und Morgenstunden waren Polizei und Feuerwehr kaum gefordert. „Wir haben nix, es ist ruhig“, hieß es dort Sonntagmorgen unisono. Und: „Wir haben mit mehr gerechnet.“ Doch der Tag ist ja noch lang.