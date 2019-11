Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einträge illustrer Gäste

Das zweite Goldene Buch der Stadt (Nr. 1 wurde im Krieg zerstört) vereint illustre Gäste. Papst Johannes Paul II. hat sich beispielsweise am 2. Mai 1987 verewigt, Königin Silvia von Schweden, Prinz Edward, der Herzog von York, und Prinz Rainier III. von Monaco führen die Riege der Adeligen an. Die Schalker Eurofighter und die Pokalsieger haben unterzeichnet – und am 26. August 2008 auch bereits einmal Bundespräsident Horst Köhler und seine Frau.

Der letzte Eintrag stammt vom 9. Mai 2019 von den Vertretern der Partnerstädte Newcastle, Zenica und Büyükcekmece zum Partnerschaftsjubiläum in Gelsenkirchen.