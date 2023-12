An Heiligabend musste die Gelsenkirchener Feuerwehr einen Brand in Schalke löschen.

Blaulicht Einsatz an Heiligabend: Brand in Gelsenkirchener Kiosk

Zu einem Brand an Heiligabend musste die Feuerwehr in Gelsenkirchen-Schalke ausrücken. In Haus an der Wilhelminenstraße, in dem sich auch ein Kiosk befindet, war am Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Retter brachten mehrere Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit, drei Personen mussten ins Krankenhaus.

Gelsenkirchener Feuerwehr rettet Menschen aus dem Haus

Um 20.15 Uhr an Heiligabend sei der Alarm bei der Feuerwehr eingegangen, bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Axinger, Anrufer hätten einen Kellerbrand gemeldet. Weil kurz darauf bekannt wurde, dass sich Personen in dem Gebäude befinden würden, rückte die Feuerwehr mit zwei Löschzügen an. „Die Löscharbeiten gestalteten sich langwierig“, so Axinger. Zunächst hätten mehrere Menschen aus dem Gebäude geholt werden müssen. Im hinteren Bereich des Hauses habe es „in voller Ausdehnung gebrannt“, so Axinger. Erst gegen 23.30 Uhr sei die Wehr wieder abgerückt.

Insgesamt drei Personen, zwei Erwachsene und ein Kind, wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wilhelminenstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, der Kiosk bleibt vorübergehend geschlossen.

