Einsamkeit: „Neben Traueranzeigen gehören Lebensanzeigen“

Gelsenkirchen. Autorin Schroeter-Rupieper aus Gelsenkirchen begleitet seit 31 Jahren Trauernde. Sie schreibt über herzzerreißende Schicksale – und gibt Tipps.

Mechthild Schroeter-Rupieper ist ein eher fröhlicher, auf jeden Fall ein positiver Mensch – obwohl sie seit 31 Jahren trauernde Menschen begleitet, ihnen hilft, schwere Schicksale zu ertragen und neuen Lebensmut zu schöpfen. Sie selbst würde sicher nicht „obwohl“ sagen, eher sogar „weil“. Weil sie nämlich Menschen helfen kann, neuen Lebensmut zu schöpfen trotz des Verlusts, den sie erlitten haben. Was sie als „Einzelkämpferin“ 1991 begann, ist heute längst eine Institution und hat eine wunderschöne, feste Anlaufstelle im Trauerhaus Lavia am Ückendorfer Süd-Friedhof gefunden.

Trauerbegleiterin aus Gelsenkirchen: Es gibt nicht den einen, richtigen Weg zu trauern

Trauern und die Trauer zulassen, weinen: Das ist wichtig, um mit der neuen Situation und dem Verlust leben zu können, das ist ihre erste Botschaft für jeden. Trauer zu unterdrücken sei keine Lösung. Dabei könne Trauer sehr unterschiedlich gelebt werden. Das alles schildert sie seit einigen Jahren auch eindrucksvoll in Büchern. Seit dieser Woche gibt es ein Neues von ihr: „Neue Geschichten, die das Leben schrieb und die vom Tod erzählen.“

Darin erzählt sie exemplarisch Geschichten vom Mitgehen, von mutiger Trauer, vom Abschiednehmen und – vom Weiterleben. Denn auch das gerät oft aus dem Blick. Beim Trauernden selbst, aber auch bei vielen Freunden und sogar Verwandten, die nicht wagen, den oder die Hinterbliebene anzurufen, wenn der Partner oder die Partnerin verstorben ist. Weil man nicht weiß, was man sagen soll, Angst hat, etwas Falsches zu sagen.

Das ehemalige Gärtnerhaus des Südfriedhofes dient nun als Sitz des Instituts für Trauerbegleitung „Lavia“, das Mechthild Schroeter-Rupieper selbst gegründet hat. Mittlerweile beschäftigt sie 26 Mitarbeiter, die alle eine pädagogische und/oder psychologische neben der Trauerbegleitungsausbildung haben. Foto: Sabrina Didschuneit / Funke Foto Services

„Ich bin doch nicht gestorben“ zitiert sie eine 74-Jährige, deren Mann und Tochter kurz nacheinander verstorben waren und die unter der Einsamkeit leidet und dem Schweigen des Umfelds. „Man müsste unter Todesanzeigen vielleicht noch eine Lebendanzeige platzieren, eine, in der steht, dass der Mann gestorben ist, man selbst aber noch lebe und sich über Besuch freuen würde“, schlägt die Trauerbegleiterin nicht nur im Scherz vor.

Sie erzählt aber auch von Kindern, die erst Jahre nach dem Tod des Elternteils anfangen zu trauen, weil sie beim Ableben noch zu klein waren, um zu verstehen. Das kleine Mädchen, das sich auf die Beisetzung der Mama freut, weil es so eine schöne Feier für Mama wird. „Das Kind darf sich freuen, auch wenn die Reaktion manchen irritieren mag“, stellt sie klar.

Trauerbegleiterin aus Gelsenkirchen: Es gibt keine richtige Reaktion auf einen schlimmen Verlust

Lange hallen Geschichten nach wie die von Nick, der auch die Autorin sehr beeindruckt hat. Sein Vater, bei dem er zuletzt gelebt hat, ist plötzlich verstorben, die Mutter ist schwer chronisch krank. Als Kind pendelte er häufig zwischen den streitenden Eltern, Heim, Wohngruppe und wieder den Eltern. Nun ist der in der Schule als schwierig bezeichnete Junge allein. Wie er leidet, sich schwertut, sein Leiden jemandem zu schildern, wie er dankbar ist für kleine Hilfen und weiter kämpft, während er trauert: Das hat auch die Frau angerührt, die so viele Schicksalsschläge begleitet hat.

Die Protagonisten in ihren neuen Geschichten sind Kinder, die ein Elternteil verloren haben, Paare, deren Kind, Partner oder Eltern plötzlich oder auch nach schwerem Leiden verstorben sind, aber auch ganze Familien, die über den Verlust eines lieben Menschen aus ihrer Mitte trauern.

Mit den Erzählungen bekommt der Leser eine Idee, was in Trauernden vorgeht. Was sie durchmachen, warum sie so reagieren wie sie reagieren. Und dass es gar keine „richtige“ Reaktion auf einen schlimmen Verlust gibt. Dass Weinen nicht nur erlaubt ist, sondern sehr gut tun kann. Dass man sich wegen Tränen nicht schämen soll. „Die Trauer wegzudrücken, nicht zuzulassen. Das wäre die einzige falsche Reaktion“, erklärt die Expertin. Der Satz „Indianer kennt keinen Schmerz“ steht für sie auf dem Index.

