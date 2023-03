Hatay ist besonders vom Erdbeben betroffen. Gelsenkirchens Partnerstadt Büyükçekmece koordiniert die Hilfe in der besonders betroffenen Region – und hat jetzt um Hilfe gebeten.

Erdbeben-Katastrophe Einreise von Erdbeben-Opfern: Die Lage in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Stadt will Anträge von Gelsenkirchenern, die ihre Familie aus der Türkei einreisen lassen möchten, zügig bearbeiten – und plant weitere Hilfe

Der Beratungsbedarf von Menschen, die notleidende Familienmitglieder aus den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien vorübergehend nach Deutschland holen wollen, ist in Gelsenkirchen zuletzt „deutlich zurückgegangen“, wie Hans-Joachim Olbering, Leiter des Ordnungsreferats der Stadt, im vergangenen Ordnungsausschuss mitteilte. Jüngst seien nur noch wenige Anträge von Menschen eingegangen, die ihre Familie vorübergehend nach Deutschland holen wollen.

Die Bedingungen für die Einreise und den dreimonatigen Aufenthalt von Erdbeben-Opfern ist, dass die Verwandten in Deutschland eine Verpflichtungserklärung abgeben müssen – als schriftliche Zusicherung, für den Lebensunterhalt der Einreisenden während der Besuchszeit aufkommen zu wollen. Dabei gilt es, ein bestimmtes Nettoeinkommen (etwa 2670 Euro für die Versorgung eines Ehepaars mit drei Kindern).

Laut Stadt hat es im Zusammenhang mit der Erdbeben-Katastrophe 62 Verpflichtungserklärungen (Stand 7. März) gegeben, 35 Anträge sind zu diesem Zeitpunkt in Bearbeitung gewesen. Vor ziemlich genau einem Monat waren es nur 15 genehmigte Verpflichtungserklärungen.

Das Ausländeramt versucht laut Olbering die Bearbeitung der Verpflichtungserklärungen vorzuziehen, möglich sei eine Bearbeitung der Anliegen innerhalb von zwei Werktagen (trotz der personellen Belastung im Ausländeramt). Eine Einflussnahme auf das Visumverfahren an sich habe die Ausländerbehörde allerdings nicht, betonte er. Das Innenministerium wollte dies im Zuge der Erdbebenkatastrophe eigentlich vereinfachen, jedoch gab es viele kritische Stimmen, weil weiterhin viele Dokumente verlangt werden.

Stadt Gelsenkirchen hilft mit Zelten Erdbeben-Opfern in der Türkei

Die Stadt versucht währenddessen auf anderen Wegen, mehr Betroffenen zu helfen und will Menschen in besonders betroffenen Orten mit Zelten versorgen. Die türkische Partnerstadt Büyükçekmece, die zwar nicht im Erdbebengebiet liegt, aber die Hilfe für den vom Erdbeben betroffenen Bezirk Hatay koordiniert und mit rund 200 Einsatzkräften im Bezirk tätig ist, hatte um die entsprechende Unterstützung gebebten.

So sollen laut Stadt Ende März zehn jeweils etwa 30 Quadratmeter große und mit einem PVC-Boden ausgestattete Zelte zunächst nach Gelsenkirchen geliefert werden. Hier soll sich die Gelsenkirchener Feuerwehr vom ordnungsgemäßen Zustand der Zelte überzeugen. Dann soll eine Spedition die Zelte nach Büyükçekmece bringen, wo man für den Weitertransport sorgen wird. „So ist gewährleistet, dass die Hilfe wie gewünscht und koordiniert ankommt“, heißt es seitens der Stadt.

Die Kosten von insgesamt rund 30.000 Euro trägt die Stadt Gelsenkirchen. „Mir ist bewusst, dass es angesichts der Lage vor Ort nur eine kleine Hilfe ist. Wir wollen so auch deutlich machen, dass wir solidarisch mit unserer Partnerstadt, mit den Menschen in der Türkei sind“, teilte Oberbürgermeisterin Karin Welge mit.

Die Stadt Gelsenkirchen und Büyükçekmece pflegen seit 20 Jahren eine lebendige Städtepartnerschaft. Zuletzt reiste im Oktober 2022 eine 42-köpfige Delegation aus Gelsenkirchen in die Partnerstadt am Marmarameer in der Provinz Istanbul. Resultat der Reise waren unter anderem vier neue Schulpartnerschaften.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen