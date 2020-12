Eine Verletzte nach Wohnungsbrand in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Erle. Brand in einer Doppelhaushälfte in Gelsenkirchen: Bei dem Feuer am Samstag wurde eine Bewohnerin verletzt. Sie kam ins Krankenhaus.

Zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte an der Surrestraße in Gelsenkirchen-Erle ist die Gelsenkirchener Feuerwehr am Samstag, 12. Dezember, ausgerückt. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Rauchgas zündet durch, Haushälfte nach Brand unbewohnbar

Wie Feuerwehr-Sprecher Carsten Jost mitteilte, erreichte der Notruf die Leitstelle am Samstag gegen 19.23 Uhr. Als nach wenigen Minuten die ersten Einheiten der Feuerwache Buer in der Surressestraße eintrafen, gab es von vorn zunächst keine Anzeichen für ein Feuer zu sehen. Das änderte sich, als die Gebäuderückseite untersucht wurde. In dem Anbau kam es zu einer Durchzündung von Rauchgasen. Das passiert, wenn Chemikalien, die sich beispielsweise in Möbeln befinden, durch Hitze verdampfen und das Rauchgas dann durch Hitze zündet.

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen

Beim Löschen durch zwei Trupps an Vorder- und Rückseite bestätigte sich „glücklicherweise nicht die Vermutung“, so Jost weiter, „dass sich noch zwei Menschen in dem Gebäude befanden“. Die Retter konnten sich so komplett auf die Brandbekämpfung fokussieren. Eine Bewohnerin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Gelsenkirchener Krankenhaus eingeliefert.

Die Flammen brachte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Die Haushälfte ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Neben den Kräften der Gelsenkirchener Berufsfeuerwehr waren auch die beiden Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Erle-Nord und -Süd im Einsatz.