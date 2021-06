Der Bund Gelsenkirchener Künstler zeigt im Impfzentrum in der Emscher-Lippe-Halle die Arbeiten von 28 seiner Mitglieder. Das Vorstandsteam mit (v. l.) Sabine Leichner-Heuer, Bärbel und Gerd Schneider hatte die Werke in der vergangenen Woche aufwendig an Wänden und Zäunen installiert.