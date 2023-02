Eine Million Euro! Diebe machen Mega-Beute in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Bei einem Einbruch in Gelsenkirchen machten Diebe eine gewaltige Beute. Der Schaden liegt bei etwa einer Million Euro. Was bisher bekannt ist.

Eine Million Euro - auf diesen Betrag summiert sich, was Diebe bei einem einzigen Einbruch in Gelsenkirchen an Bargeld und Schmuck erbeutet haben. Die Tat selbst liegt schon eine Weile zurück, doch das Ausmaß des Einbruchs, über den die Polizei am 4. Juli 2022 sachlich und in aller Kürze berichtete, wurde erst jetzt bekannt.

Wie häufig bat die Polizei im vergangenen Sommer um Zeugenhinweise nach einem Einbruch in ein Haus an der Ressestraße. Unbekannte hatten sich damals Zugang zu der Immobilie verschafft und „entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck“, hieß es schlicht. Und: „Zeugen, die etwas Auffälliges auf der Ressestraße, zwischen Vom-Stein-Straße/Ostring und Augustin-Wibbelt-Straße, im Zeitraum zwischen Sonntag, 26. Juni 2022, und Freitag, 1. Juli 2022, bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden“.

Dass es sich bei diesem Einbruch, beziehungsweise vielmehr bei der Höhe der Beute, nicht um einen gewöhnlichen Einbruch handelte, ließ sich der Polizeimeldung seinerzeit nicht entnehmen.

Schaden aus Wohnungseinbrüchen in Gelsenkirchen lag 2022 bei knapp 2,5 Millionen Euro

Die Dimension wurde jetzt erst öffentlich, als Carsten Berg, Leitender Kriminaldirektor im Gelsenkirchener Präsidium, bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik für 2022 eher beiläufig erwähnte, dass rund eine Million Euro des insgesamt 2,5 Million Euro hohen Schadens bei Wohnungseinbrüchen in Gelsenkirchen im vergangenen Jahr allein auf diesen einen Einbruch zurückzuführen sind. Zum Vergleich: Im Durchschnitt macht das bei den übrigen 487 Wohnungseinbrüchen in Gelsenkirchen pro Bruch einen Schaden von rund 3080 Euro.

Welche Gegenstände bei dem Luxus-Einbruch an der Ressestraße unweit des Stadtwaldes gestohlen wurden, berichtet die Polizei nicht. Auf Nachfrage heißt es: „Nach dem vorläufigen Abschluss der polizeilichen Ermittlungen, bei denen bisher kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, haben wir den Vorgang an die zuständige Staatsanwaltschaft in Essen abgegeben.“

Für die Polizei Gelsenkirchen kein alltäglicher Fall

Und auch dort heißt es nun auf WAZ-Nachfrage, dass „in dieser Sache bisher ein Täter nicht ermittelt wurde“. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechtsschutzes der Opfer möchte die Essener Staatsanwaltschaft nicht im Einzelnen bekanntgeben, welch wertvolle Schmuckstücke oder wie viel Bargeld im Einzelnen im vergangenen Sommer aus dem Haus an der Ressestraße gestohlen wurden.

Auch für die Gelsenkirchener Polizei ist das bei weitem kein alltäglicher Fall. Grundsätzlich ist der Gelsenkirchener Kriminaldirektor Berg aber trotz der gestiegenen Zahl von Kriminalfällen zufrieden mit der Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen. „In Relation zu den Fallzahlen haben wir mit 53,8 Prozent aufgeklärten Fällen den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht“, zeigte sich Carsten Berg erfreut.

Doch mit der Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen ist Berg nicht glücklich. Nur 9 Prozent der 488 Einbrüche konnten aufgeklärt werden. Und unter den vielen Tätern, die davongekommen sind, sind auch die Eine-Million-Euro-Einbrecher.

