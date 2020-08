Einbruchsversuch in Gelsenkirchener NS-Gedenkstätte

Gelsenkirchen-Erle. Einbrecher haben versucht, in die Gelsenkirchener NS-Gedenkstätte einzudringen. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Einen Einbruchsversuch in die Gelsenkirchener NS-Gedenkstätte im Stadtteil Erle meldet die Polizei Gelsenkirchen. Die Ermittler bitte um Zeugenhinweise.

Einbruchsversuch in Gelsenkirchener Gedenkstätte etwa in der Mitte der Woche

Laut Polizeibehörde haben die unbekannten Täter versucht, im Zeitraum von Mittwoch, 19. August, 19 Uhr, und Donnerstag, 20. August, 10 Uhr, in die NS-Gedenkstätte an der Cranger Straße in Erle einzubrechen. Die Einbrecher hebelten erfolglos an einem Fenster und hinterließen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Ein Blick in die Ausstellung, hier ein Bild aus der Vergangenheit. Gina Naleczynski betrachtet die Exponate in der Dokumentationsstätte "Gelsenkirchen im Nationalsozialismus". Foto: Martin Möller / FFS

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8501 oder 0209 365 8240.