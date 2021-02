Einbruch in Vereinsheim: Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Gelsenkirchen. In einem Vereinshaus eines Gelsenkirchener Fußballklubs hat es einen Einbruch gegeben. Die Polizei sucht nach Hinweisen und Zeugen.

Ein Gelsenkirchener hat am Mittwoch nach einem Einbruch Anzeige bei der Gelsenkirchener Polizei erstattet. Er stellte zuvor fest, dass Unbekannte in das Vereinsheim eines Fußballvereins an der Plauener Straße in Bulmke-Hüllen eingebrochen waren.

Diebstahl im Fußball-Vereinsheim: Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Der Diebstahl muss sich nach Polizeiangaben zwischen Samstagnachmittag (13. Februar) und Dienstagmittag (16. Februar) ereignet haben. Die Diebe klauten unter anderem einen Fernseher sowie einen Monitor.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240 wenden.

