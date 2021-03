Einbruch in Rohbau: Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen-Schalke. Mehrere Täter sind in einen Rohbau in Gelsenkirchen-Schalke eingebrochen. Einige von ihnen konnten fliehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Mehrere Täter haben sich laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen, 18. März, unbefugt Zutritt zu einer Baustelle in einem Rohbau in Schalke verschafft. Um 3.52 Uhr meldete eine 33-jährige Zeugin der Polizei, dass Unbekannte im Gebäude an der Grenzstraße seien. Vor dem Gebäude trafen die alarmierten Einsatzkräfte einen 28-jährigen tatverdächtigen Gelsenkirchener an.

Gleichzeitig sahen die Beamten, dass im eingerüsteten Gebäude Licht brannte. Als sie hineingingen, trafen sie auf drei weitere drei Personen. Ein 33-Jähriger konnte im Rohbau vorläufig festgenommen werden, die weiteren Täter sind flüchtig.

Polizei Gelsenkirchen bittet um Hinweise zu den flüchtigen Tätern

Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.