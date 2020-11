Die Einbrecher in den Getränkemarkt in Gelsenkirchen-Schalke schlugen eine Scheibe ein, um einsteigen zu können.

Blaulicht Einbruch in Getränkemarkt in Schalke – Täter gestellt

Gelsenkirchen-Schalke. Mit zwei Festnahmen endete ein Einbruch zweier Männer in einen Getränkemarkt in Gelsenkirchen. Die Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen.

Auf einen Getränkemarkt hatten es zwei Einbrecher in der Nacht zum Dienstag gegen 3.35 Uhr abgesehen. Sie brachen in das Ladenlokal an der Wilhelminenstraße in Schalke ein, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, packten Zigaretten ein und flüchteten laut Zeugenaussagen in Richtung Tannenbergstraße.

Die von den Zeugen alarmierte Polizei verfolgte die Flüchtigen. Einen 27-jährigen Gelsenkirchener konnte sie in dem Rahmen auf der Grillostraße stellen, der Komplize flüchtete zunächst weiter durch diverse Gärten. Dank Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnte auch er jedoch gestellt und festgenommen werden.