Einbruch in Gelsenkirchener Bäckerei: Polizei sucht Zeugen

Beim Einbruch in eine Bäckerei in Gelsenkirchen-Erle stahlen die Täter einen Tresor.

Gelsenkirchen-Erle. Beim Einbruch in eine Bäckerei in Gelsenkirchen-Erle stahlen bislang unbekannte Täter einen Tresor. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch sagen können, der sich in der Nach von Sonntag auf Montag in Gelsenkirchen-Erle zugetragen hat.

In der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr bis Montag, 4.50 Uhr sind die unbekannten Täter in eine Bäckerei an der Straße Am Fettingkotten eingebrochen und haben einen Tresor entwendet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den flüchtigen Tätern machen können.

Die Gelsenkirchener Polizei sucht nach Zeugen

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 entgegen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen