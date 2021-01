Die Täter hebelten die Tür zu den Geschäftsräumen in Gelsenkirchen auf.

Blaulicht Einbruch in Gelsenkirchen: Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen-Altstadt Nach einem Einbruch in Gelsenkirchen-Altstadt sucht die Polizei nach Zeugen. Diese Gegenstände haben die Täter gestohlen.

Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche sind bislang noch unbekannte Täter in Geschäftsräume in Gelsenkirchen-Altstadt eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 8.45 Uhr, Zutritt zu den Geschäftsräumen an der Von-der-Recke-Straße. Die Einbrecher hebelten die Tür des Gebäudes auf und entwendeten Bargeld und Wertgegenstände.

Zeugen können sich bei der Gelsenkirchener Polizei melden

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0209 365-8112 oder 0209 365-8240 entgegen.

