Einbrecher haben sich Zugang zum Gemeindehaus an der Florastraße verschafft.

Polizei Einbruch in Evangelisches Gemeindehaus in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Im Gemeindehaus der Kirchengemeinde Bulmke-Hüllen in Gelsenkirchen wurden Büroräume durchwühlt und Verglasungen einer Eingangstür zerstört.

Unbekannte sind in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Bulmke-Hüllen an der Florastraße eingebrochen.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (7.8.) und Montagfrüh (10.8.) zerstörten sie die Verglasung einer Eingangstür und verschafften sich so Zugang in das Gemeindebüro. Hier hebelten sie eine Tür auf und durchwühlten einen Büroraum. Zur Beute kann die Polizei noch keine angaben machen.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209/365-8240 (Kriminalwache) entgegen.