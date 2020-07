Einbrecher suchten Paar zweimal heim - ein Täter gefasst

Das Heim eines Paares haben sich Einbrecher in einer Nacht gleich zweimal als Zielobjekt ausgesucht. Er stand vor der Terrassentür (Symbolbild), als ein 27-jähriger nach der Ursache für die verdächtigen Geräusche suchte. Einen Täter nahm die Polizei fest.

Gleich zweimal wurde ein junges Paärchen aus Gelsenkirchen an der Bocholter Straße im Stadtteil Resser Mark in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 30./31. Juli, von Einbrechern heimgesucht. Die Polizei verbuchte bei ihrer Fahndung nach den Tätern einen Erfolg, einen Verdächtigen nahmen die Beamten in Tatortnähe fest. Er war alkoholisiert.

Unbekannter steht nachts vor der Terassentür

Aufgeschreckt durch verdächtige Geräusche kurz vor Mitternacht aus dem Wohnzimmer, hat ein 27-jähriger Mann nach der Ursache gesucht. Wie die Polizei berichtete, sah der Gelsenkirchener einen Unbekannten vor der Terrassentür. Der nahm sofort die Beine in die Hand, nachdem er bei seienm Beutezug aufgeflogen war – ihn einzuholen, misslang allerdings.

Doch damit kehrte keine Ruhe ein, wie die Behörde mitteilte. Nachdem sich der Mann wieder ins Bett gelegt hatte, hörten er und seine 24 Jahre alte Lebensgefährtin kurze Zeit später wieder verdächtige Geräusche, diesmal gegen 1 Uhr aus einem anderen Raum. Laut machten das Paar auf sich aufmerksam und beobachtete, wie sich zwei unbekannte Männer aus dem Staub machten.

Vorläufige Festnahme: Wohnungsloser (41) kommt in Polizeigewahrsam

Alarmierte Polizisten stellten in unmittelbarer Nähe einen Tatverdächtigen. Da der angetrunkene Wohnungslose (41) widersprüchliche Angaben machte und sich nicht ausweisen konnte, wurde er aufgrund des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Sein Komplize ist weiterhin flüchtig.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.