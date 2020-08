Einbrecher stehlen Tresor aus Café in Gelsenkirchen-Buer

Gelsenkirchen-Buer. Einen Tresor mit Inhalt erbeuteten bislang noch unbekannte Täter aus einem Café in Gelsenkirchen-Buer. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe.

Im wahrsten Sinne des Wortes „schwere Beute“ machten bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Café an der Horster Straße in Gelsenkirchen-Buer.

Die Einbrecher waren vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in das Café eingedrungen. Irgendwann in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 3.45 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort brachen sie weitere Türen auf und stahlen unter anderem einen Tresor mitsamt dem Inhalt.

Hier können sich Zeugen bei der Gelsenkirchener Polizei melden

Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe bei der Fahndung nach den Einbrechern. Hinweise auf Verdächtige nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.