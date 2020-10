Einbrecher stehlen Bargeld aus Gelsenkirchener Imbissbude

Einbrecher (Symbolbild) haben aus einem Imbiss-Container an der stark befahrenen Willy-Brandt-Allee in Gelsenkirchen Bargeld gestohlen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.

Nach Behördenangaben sind die Einbrecher zwischen Samstag, 17. Oktober, 18.45 Uhr, und Montag, 19. Oktober, 9.30 Uhr, in den Imbiss-Container an der stark befahrenen Willy-Brandt-Allee eingedrungen. Anschließend flüchteten sie mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung.

Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.