Ein Verletzter nach Schlägerei mit Knüppel in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt. In der Gelsenkirchener Altstadt geraten mehrere Personen in Streit um abgestellte Elektrogeräte. Die Polizei verhindert ein Ausschreiten.

Am Donnerstag, 23. März, wurde die Polizei gegen 14.30 Uhr alarmiert. Mehrere Personen sollten an der Weberstraße in der Gelsenkirchener Altstadt in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt sein.

Platzwunde am Kopf: Gelsenkirchener (42) bekommt Anzeige wegen Körperverletzung

Ein 44-jähriger Mann aus Hattingen, so das Protokoll, soll durch einen Schlag mit einem Kantholz eine blutende Kopfplatzwunde erlitten haben. Eintreffende Polizeibeamte hätten eine weitere Eskalation des Streits verhindert. Der verletzte Hattinger wurde durch Rettungskräfte versorgt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ursache für den Streit waren nach ersten Ermittlungen Unstimmigkeiten in Bezug auf Elektrogeräte, die am Straßenrand abgestellt waren. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 42 Jahre alten Gelsenkirchener.

