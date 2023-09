Um 4 Uhr wurde die Gelsenkirchener Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus nach Gelsenkirchen-Horst alarmiert

Feuerwehr Ein Toter bei Brand von Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Feuerwehr war um 4 Uhr am Mittwoch in den Stadtteil Horst gerufen worden. Mehrere Bewohner wurden evakuiert, eine Person starb am Einsatzort.

Bei einem Wohnhausbrand in Gelsenkirchen hat es am frühen Mittwochmorgen einen Toten gegeben. Details zur Person nannte die Feuerwehr am Morgen nicht. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Um 4 Uhr war die Feuerwehr zu einem viereinhalb geschossigen Wohn- und Geschäftshaus in der Markenstraße im Stadtteil Horst gerufen worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, sei das Treppenhaus komplett verraucht gewesen. Fotos zeigen, dass die Treppe des Altbaus auch gebrannt haben muss.

Wohnhausbrand in Gelsenkirchen: Feuerwehr evakuiert mehrere Bewohner

Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner aus dem Haus, sagte am Morgen ein Sprecher auf Anfrage. Eine der Personen habe von einem Notarzt reanimiert werden müssen, doch die Rettungsversuche schlugen fehl, sagte der Sprecher.

Nachbarhäuser seien durch den Brand nicht gefährdet gewesen, berichtete der Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften vor Ort. Gegen 6 Uhr sei das Feuer gelöscht gewesen, der Einsatz lief am Morgen aber noch weiter: „Es sind noch Nachlöscharbeiten nötig“, sagte der Sprecher. Nähere Angaben zum Gebäude waren am Morgen noch offen. >> Auch interessant:Brand in Gelsenkirchern Kfz-Werkstatt in Rotthausen

