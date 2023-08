Der Sensenmann zählt zu den Lieblingsfiguren des Essener Cartoonisten Michael Holtschulte, der am 23. August in Gelsenkirchen auftritt.

Kultur Ein Liebhaber des schwarzen Humors zu Gast in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Er hat einen pechschwarzen Humor und zeichnet gern den Sensenmann. Zeichner Michael Holtschulte lädt zu seiner Cartoonshow nach Gelsenkirchen.

Ein schöneres Kompliment aus berufenem Munde könnte es kaum geben: „Der bringt mich zum Lachen. Schnell. Ein Bild, vielleicht zwei, Pointe – Bumm!“, lobte der bundesweit beliebte Comedian Torsten Sträter erst kürzlich die Arbeit von Michael Holtschulte. Der Zeichner und Karikaturist gastiert mit seiner Cartoonshow an diesem Mittwoch, 23. August, um 19.30 Uhr in der Altstadt-Buchhandlung Junius. Und der Titel „Das Ende ist nah!“ lässt schon erahnen, dass dies vor allem für Freunde des schwarzen Humors ein lustiger Abend werden könnte.

Cartoonist Michael Holtschulte stellt auch Arbeiten aus seinem neuen Band vor

Der Sensenmann taucht in vielen Cartoons von Michael Holtschulte auf. Foto: Michael Holtschulte / Lappan Verlag

Holtschulte wird allen Besucherinnen und Besuchern natürlich auch Arbeiten aus seinem neuen, großformatigen Band präsentieren. Der heißt „Tot aber lustig – Feierabend!“ und ist vor kurzem im Lappan-Verlag erschienen. Auf rund 110 Seiten bereitet er dabei vor allem dem Sensenmann eine wunderbare Bühne. Der ist ganz die Hauptfigur in vielen Arbeiten des Künstlers, der mit seiner Familie in Essen lebt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

„Den Sensenmann kennt jeder. Ihn brauche ich als Figur nicht erst groß vorzustellen und kann mich so voll und ganz auf den Witz konzentrieren“, erklärt Holtschulte seine Arbeitsweise. Seine Cartoons bestehen oft aus einem Bild. Und da müsse man eben „direkt auf den Punkt kommen“. Bei Comics könne man eine Geschichte über mehrere Bilder und Seiten hinweg aufbauen. Beim Cartoon muss der Gag halt sofort sitzen.

Ein Podcast mit dem Cartoonisten-Kollegen Oli Hilbring

Holtschulte hat bereits zahlreiche Bücher, Kalender und andere Arbeiten veröffentlicht. Seine neuesten wird er allesamt am Mittwoch mit nach Gelsenkirchen bringen und vorstellen. In der Buchhandlung Junius (Sparkassenstraße 4) erlebt er seine persönliche Premiere. Und er wird am Ende seiner Cartoonshow natürlich auch auf Wunsch noch seine Werke signieren. Und natürlich wird er auch von seinem Podcast „Zwei Stricher packen aus“ erzählen, der er gemeinsam mit dem bekannten Fußball- und Schalke-Cartoonisten Oli Hilbring betreibt.

Der Eintritt ist laut Buchhandlungs-Inhaberin Sabine Piechaczek frei. Der Künstler würde sich aber sehr über eine Spende freuen. Der gesamte Erlös des Abends soll der Gelsenkirchener Kindertafel und ihrer Initiative „Pausenbrot“ zugutekommen. Eine Anmeldung im Vorfeld ist erwünscht unter: 0209 23 774 oder per E-Mail an:info@buchhandlung-junius.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen