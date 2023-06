Ein Jahr vor dem EM-Auftakt: Aktionstag in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. In einem Jahr startet die Fußball-EM 2024 in Deutschland. Auch Gelsenkirchen ist einer der Spielorte. Aktionstag soll auf das Event einstimmen.

In genau einem Jahr ist es soweit: Dann steigt das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Bekanntlich finden vier der insgesamt 51 EM-Partien in der hiesigen Arena statt. Und um im Vorfeld noch mehr Appetit auf diesen sportlichen Leckerbissen zu entfachen, lockt am Mittwoch, 14. Juni, ein sportliches Event zur Einstimmung auf den Heinrich-König-Platz in der Altstadt.

Auch Gelsenkirchens OB Karin Welge wagt einen der insgesamt 365 EM-Torschüsse

Zwischen 11 und 18 Uhr lädt dort eine große Euro-2024-Aktionsfläche alle Passanten und Interessierten zum Zuschauen, aber auch zum Mitmachen ein. So sollen – symbolisch für die Zahl der noch ausstehenden Tage bis zum ersten Anpfiff – insgesamt 365 Schüsse auf ein Tor abgegeben werden. Bürgerinnen und Bürger sowie Amateursportvereine, Kinder und Jugendliche können gegen ausgewählte Torhüterinnen und Torhüter antreten und ihr Glück versuchen. Sogar Karin Welge macht mit: Die OB wird ab 17.30 Uhr gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden des FC Schalke 04, Dr. Bernd Schröder, den letzten der 365 Torschüsse abgeben.

Von Interesse ist auch das Rahmenprogramm: Ein DJ sorgt laut Stadtverwaltung für Stadion-Atmosphäre und bei einem Fotowettbewerb über die sozialen Medien warten tolle Preise auf alle Teilnehmenden – etwa Karten für ein EM-Spiel in Gelsenkirchen. Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) und die „Gerald Asamoah Stiftung“ für herzkranke Kinder informieren über ihre Arbeit. Die Gelsenwasser AG bietet den Besucherinnen und Besuchern an der Wasserbar kostenlose Erfrischungen an. Und zudem werden weiter Volunteers gesucht: Diese freiwilligen Helfer engagieren sich bei der EM rund um die Arena und helfen den Gästen aus ganz Europa weiter. Interessierte können sich am Mittwoch vor Ort bewerben.

