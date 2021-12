Ein Hoch auf das Ehrenamt: Unentbehrliche Hilfe

Gelsenkirchen. Am 5. Dezember ist der „Tag des Ehrenamts“: Grund genug, einmal all jene zu würdigen, die sich in unserer Gesellschaft freiwillig engagieren.

Der „Tag des Ehrenamts“, der an diesem Sonntag wieder einmal ansteht, ist von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung. Denn er rückt zumindest für einen kurzen Moment jene ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit, die sich im Alltag für ihre Mitmenschen einsetzen. Unentgeltlich. Und oft aus purer Leidenschaft.

Das Ehrenamt ist der Schmierstoff im Gesellschaftsgetriebe

Auch in dieser Stadt engagieren sich Tausende Menschen in ihrer kostbaren Freizeit für die Interessen und das Wohlergehen anderer. Egal, ob als Trainer im Jugendsport, als Vorlesepate für Grundschüler oder als Einkaufshilfe für Seniorinnen: All diese Dienste sind wertvoll und unentbehrlich.

Fazit: Das Ehrenamt ist der mitmenschliche Schmierstoff, ohne den das Getriebe unserer technisierten Leistungsgesellschaft sofort ins Stocken geraten würde. Daher sollte dieser Gedenktag auch genutzt werden, um eines zu tun: Allen Ehrenamtlern ganz herzlich „Danke schön“ zu sagen!

