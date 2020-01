Ein Abend mit Nicole Jäger zum Lachen und zum Mitfühlen

Auf den provokanten Namen „Prinzessin Arschloch“ hat Nicole Jäger ihr neues Bühnenprogramm getauft. Bei dessen Deutschland-Premiere am Donnerstagabend in der ausverkauften „Kaue“ bewies sie, dass sie beide dieser Rollen perfekt spielen kann. So präsentierte sie sich ihrem vornehmlich weiblichen Publikum in über zwei Stunden als perfekte Mischung aus rotzfrecher Kodderschnauze und verletzlicher Frau. Ein Abend zum Lachen. Und zum Mitfühlen.

Seit vier Jahr steht die in Hamburg lebende Erfolgs-Buchautorin („Die Fettlöserin – Eine Anatomie des Abnehmens“) erst bei Lesungen und danach auch als Stand-up-Comedian auf der Bühne. In dieser Zeit hat sie sich eine immer größere Anhängerschar erarbeitet. Zum dritten Mal gastierte sie nun bereits in der ehemaligen Maschinenhalle der Zeche Wilhelmine Victoria. „Beim ersten Mal waren 80 Leute hier, beim zweiten Mal schon 150. Und heute ist die Bude mit über 350 Leuten ausverkauft“, tönte Jäger voller Stolz ins Mikro, als sie auf die Minute pünktlich um 20 Uhr die Bühne betreten hatte.

Lob von Nicole Jäger für die stimmungsvollen Fans im Ruhrgebiet

Stand-up-Comedian Nicole Jäger thematisiert ihr Körpergewicht in mehreren Nummern des neuen Programms. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ein anderer Ort als Gelsenkirchen wäre für ihre Programm-Premiere gar nicht in Frage gekommen, behauptet die Frau, die ihren voluminösen Körper in ein braunes Abendkleid gesteckt hat: „Im Pott sitzen nun mal mit Abstand die geilsten Fans.“ Da ist Beifalls- und Jubelsturm garantiert. Aber für das Privileg des Erstgenusses müsse das Publikum auch stimmungsmäßig abliefern. Bei ihren nächsten 60 Auftritten in der gesamten Republik, die sie bis November 2020 absolviert, sei Gelsenkirchen nun stets der Maßstab für den abendlichen Enthusiasmus.

Fortan verdient sich Jäger ihren selbst gewählten Titel. Und ledert los. Gegen die eigenen Eltern und ihre Erziehungsmarotten. Gegen homophobe Onkel und diätversessene Freundinnen, die sie dann auch noch mit komischen Typen verkuppeln wollen. Das ist manchmal bitterböse, oft witzig und immer frech. Das gilt auch für ihre Begegnungen auf Partys. Dort treffe man in einer gewissen Altersklasse immer auf dieselben Typen Mensch: die Frischvermählten, die Gesundheitsfanatikerinnen und jene, die Kinder haben wollen oder gerade bekommen haben. Sie alle bekommen von Jäger ihr Fett weg. Genau wie der Ex-Mann, der bei der Trennung sogar die Klobrille mitnahm.

Nicole Jäger nimmt sich bei aller Lästerei auch gern selbst auf die Schippe

Über zwei Stunden Vollgas: Nicole Jäger überzeugte bei ihrem Auftritt am Donnerstagabend in der Gelsenkirchener „Kaue“. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Ganz wichtig: Sie nimmt bei aller Lästerei über andere auch stets sich selbst gern auf die Schippe. Als sie nach einem Gag mit einer vergossenen Wasserflasche einen Putzlappen holt, haucht Jäger dabei ins Mikro: „Du weißt, dass du als Künstler ganz oben angekommen bist, wenn du deine Bühne noch selber saubermachen darfst.“ Schallendes Gelächter. Und auch die vielen Tücken eines Brautkleidschleiers, die Jäger nach eigenen Hochzeitserfahrungen gekonnt aufzählen kann, lassen die „Kaue“ kollektiv toben.

Doch neben solchen Volltreffern ins Komikzentrum gibt es auch besinnlichere Phasen der Selbstreflexion. Jäger erzählt dann frei und offen, dass sie mal weit über 300 Kilogramm gewogen hat, deshalb zwei Jahre nicht mehr gehen konnte, sondern im Rollstuhl saß und aufgrund gesundheitlicher Probleme sogar zweimal wiederbelebt werden musste. Diese dunkle Seiten ihrer Historie kehrt sie nach außen, um Besucher, die vielleicht aktuell ebenfalls in einer schwierigen Situation stecken, zu ermutigen, dass sich ein Ausweg finden lässt. Sie steht als lebendes Beispiel heute auf der Bühne.

Im zweiten Teil nach der Pause prusten der weibliche Teil des Publikums über Strumpfhosen-Scherze und das Sammelsurium, das sich in den Untiefen einer Frauenhandtasche finden lässt. „Der halbgeöffnete Labello-Stift mit den ganzen Fusseln dran eignet sich super zum Lippen-Peeling“, gibt Jäger nur beinahe ernst gemeinte Kosmetik-Tipps. Der Abend endet, mit der Aufforderung, „echt und authentisch“ zu sein. Und deshalb legt Jäger ihr Bühnen-Ich genau wie die blonde Perücke beiseite und öffnet ein letztes Mal an diesem Abend den Besuchern ihr Herz. Die danken es mit stehenden Ovationen.