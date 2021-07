Ehrliche Finderin rettet den Urlaub einer 39-Jährigen

Auf der Polizeiwache gab die ehrliche Finderin aus Gelsenkirchen am Donnerstag das gefundene Bargeld ab.

Gelsenkirchen. Der Ehrlichkeit einer Frau hatte es eine 39-Jährige zu verdanken, dass ihr Urlaub nicht schon vor dem Start zu einer trüben Angelegenheit wurde.

Die Urlaubsvorfreude schien für eine 39-jährige, völlig verzweifelte Frau komplett verhagelt zu sein. Doch manchmal taucht im Moment größter Traurigkeit unerwartet Glücksgöttin Fortuna auf – und wendet die Situation zum Guten. So passiert am Donnerstag in der Altstadt, wie die Polizei Gelsenkirchen nun berichtete.

Was war geschehen? Gegen 15 Uhr hatte sich eine Gelsenkirchenerin (33) bei der Polizei gemeldet, weil sie auf der Munckelstraße in der Altstadt einen Briefumschlag mit 1090 Euro Bargeld gefunden hatte. Beamte nahmen das Geld in Verwahrung und brachten es zur Wache.

Überglückliche Frau besuchte nach Geldübergabe die ehrliche Finderin

Am frühen Abend meldete sich dann völlig aufgelöst besagte 39-Jährige bei der Polizei, die ihr Urlaubsgeld vermisste. Als die Beamten ihr mitteilten, dass eine ehrliche Finderin das Geld abgegeben hatte und die Frau auch nachweisen konnte, die rechtmäßige Eigentümerin zu sein, war die Freude entsprechend groß. Die Beamten händigten ihr den Umschlag auf der Wache aus.

Mit Freudentränen in den Augen dankte die Gelsenkirchenerin den Beamten und machte sich gleich auf den Weg zu der ehrlichen Finderin. Die Ermittlungen sind abgeschlossen, der Urlaub der Frau ist gerettet.

