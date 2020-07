Ehrenamtsagentur gehört jetzt zum Kommunen-Netzwerk in NRW

Gelsenkirchen. Die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen ist dem „Kommunen-Netzwerk: engagiert in NRW“ beigetreten. Mit welchen Ideen man sich schon eingebracht hat.

Die Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen ist von nun an Teil des „Kommunen-Netzwerks: engagiert in NRW“. In der von Oberbürgermeister Frank Baranowski unterzeichneten Beitrittserklärung heißt es: „Die Förderung und Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements kann umso nachhaltiger wirken, je stärker der Austausch und die Vernetzung der unterstützenden Akteure gelingt. Dies zu organisieren, ist eine wichtige Aufgabe des Landes und der Kommunen.“

Bereits vor dem offiziellen Beitritt zum Kommunen-Netzwerk hat sich die Ehrenamtsagentur immer wieder mit Nachbarkommunen und dem Land zum Beispiel über die Gewinnung von Unternehmen als Kooperationspartner oder auch um die Frage, wie ehrenamtlich tätige Vorstände unterstützt werden können, ausgetauscht.

Gelsenkirchen bringt sich bei der Entwicklung für eine App zur Ehrenamtskarte NRW ein

„Wir haben schon lange einen guten Draht zum Land“, betont Beate Rafalski, Geschäftsführerin der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen. Um diesen aufrechtzuerhalten, sei Gelsenkirchen nun auch offiziell beigetreten, so Rafalski: „Angefragt wurden wir immer wieder mal - und jetzt sind wir den Schritt gegangen.“

Beate Rafalski, Leiterin der Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen, berichtet, dass man immer wieder mal zu einem Beitritt in das Kommunen-Netzwerk angefragt wurde. Foto: Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Eingebracht habe man sich bereits bei der Entwicklung einer Smartphone-App für die Ehrenamtskarte NRW, die es in Gelsenkirchen schon länger gibt. „Die Ehrenamtskarte ist eine Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement und bietet regional und darüber hinaus Vergünstigungen beim Eintritt in Museen, Schwimmbäder und vieles mehr. Künftig werden die Vergünstigungen per App abrufbar sein“, erklärt Rafalski.

Ehrenamtsagentur tauscht sich im Kommunen-Netzwerk mit anderen aus

Auch den in Gelsenkirchen ausgegebenen „Heldenpass“ hat die Stadt im Kommunennetzwerk als Blaupause für ähnliche Projekte vorgeschlagen, so Rafalski: „Der Heldenpass ist eine Broschüre, in dem verschiedenste Angebote für ehrenamtliche Engagements für einen Tag oder wenige Stunden zu finden sind. Schülerinnen und Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe bekommen so die Möglichkeit verschiedenste Angebote auszuprobieren.“

Andere Angebote und Möglichkeiten ehrenamtlicher Arbeit im Land und den Nachbarkommunen kennenlernen, ausprobieren, sich austauschen und inspirieren lassen - das seien nun die Themen für die Ehrenamtsagentur in der Zukunft.