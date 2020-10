Ursula Lissek gerät in Schwärmen und kommt aus dem Reden gar nicht mehr heraus, wenn sie an die Feierlichkeiten anlässlich des 50. Jahrestag mit ihrem Mann Wolfgang zurückblickt. So spektakulär wie vor zehn Jahren bei der Goldenen wird das Fest nun bei der Diamantenen Hochzeit – am 14. Oktober 1960 heiratete das Ehepaar standesamtlich – allerdings nicht ausfallen.

Im Jahr 2010 feierten die beiden auf dem Kreuzfahrtschiff Costa Concordia ihren damaligen Ehrentag. Von der Nordküste Italiens aus ging es über Sardinien, Tunis und Barcelona nach Mallorca. „Die Feier war unheimlich schön damals“, erinnert sich Ursula Lissek, die am kommenden Sonntag obendrein noch 80 wird: „Wir bekamen eine große Torte. Als sie reingetragen wurde, haben sie das Licht im Saal gedimmt. Alle Passagiere haben für uns gesungen. Mir kamen die Tränen. Zudem saßen wir am Tisch von Kapitän Schettino. Er war sehr nett und lustig.“

Goldene Hochzeit feierte Ehepaar Lissek auf der Costa Concordia

Etwas mehr als ein Jahr später, im Januar 2012, steuerte besagter Kapitän Francesco Schettino den Koloss zu nahe an die italienische Mittelmeerinsel Giglio heran, rammte einen Felsen, woraufhin das Schiff fast gesunken wäre. „Als wir wir die Bilder von dem Unfall gesehen haben, sagte ich zu meiner Frau immer: Schau mal, da oben sind wir lang gelaufen“, berichtet Wolfgang Lissek nachdenklich.

Kennen gelernt haben sich die gelernte Bäckerei-Verkäuferin aus Heßler und der Steiger aus dem zur damaligen Zeit westpreußischen Deutsch-Eylau vor nunmehr 62 Jahren. „Wir waren mit ein paar Jungs in einem Tanzlokal in der Feldmark. Da hat man natürlich auch Ausschau gehalten. Ich habe sie gefragt, ob ich bitten darf“, erzählt der 81-Jährige und ergänzt sichtlich amüsiert: „Da hat die Liebe begonnen, die nie endet. Es ist wie mit einem Brillanten, der mit den Jahren immer mehr strahlt.“

Eine Wohnung gab es Ende der 1950er Jahre nur mit Trauschein

Nach der Verlobung 1959 folgte im Jahr darauf die Hochzeit in der Evangelischen Kirche in Heßler. Das hatte auch praktische Gründe: „Wer nicht verheiratet war, bekam damals keine Wohnung“, erklärt Wolfgang Lissek. Kurze Zeit später erfüllte sich der Traum von Unabhängigkeit und der ersten eigenen Bleibe. Das Paar zog in eine Wohnung im Stadtteil Horst. Dafür verzichteten sie auch auf die Flitterwochen. „Wir haben jede müde Markt gespart, um auf eigenen Beinen stehen zu können“, sagen die Eltern zweier Kinder unisono. Auch heute befindet sich ihr Lebensmittelpunkt unweit der Zeche Nordstern.

Bis 2018 arbeitete Wolfgang Lissek noch für das Bestattungshaus Nehrkorn, für das er 30 Jahre Trauergespräche geführt hat, bei Beerdigungen für die Dekoration zuständig war und unzählige Bestattungen organisierte. „Er ist im Stadtteil allseits bekannt. Manchmal wurde er auch mit Herr Nehrkorn angesprochen“, erzählt seine Frau lachend. Angesprochen darauf meint er nur: „Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben. Es freut einen natürlich, wenn das honoriert wird.“

Die Feier am Sonntag zum nun schon sechs Jahrzehnte andauernden Zusammenleben findet nur im kleinen Rahmen mit Familie und engen Freunden statt. Das sei auch vorher so geplant gewesen – unabhängig von Corona. Das nächste Ziel ist nun die Eiserne Hochzeit. Mit dem Verständnis und gegenseitigem Zuhören, wie sie das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe beschreiben, sollte auch dem 65. Ehrentag nichts im Wege stehen.