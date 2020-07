Edwards gibt Konzert im Gelsenkirchener „Lalok Libre“-Garten

Edy Edwards spielt am Samstag, 1. August, im Lalok Libre-Garten an der Schlosserstraße in Gelsenkirchen. Die Zahl der Plätze ist reduziert, Anmeldungen und Reservierungen per Telefon möglich.

Gelsenkirchen-Schalke. Edy Edwards spielt am Samstag, 1. August, im Lalok Libre-Garten an der Schlosserstraße in Gelsenkirchen. Reservierungen sind per Telefon möglich.

Anlässlich der Sommerserie „Summertime“ im offenen Kultur-Garten des Lalok Libre in Gelsenkirchen gibt der Sänger und Gitarrist Edy Edwards am Samstag, 1. August, um 18 Uhr ein Konzert auf dem Freigelände der Einrichtung an der Schlosserstraße.

Lieder über die Liebe und das leben

Folk‘n’Roll - diesem Stil-Mix hat sich Edy Edwards aus Herne verschrieben. Er singt über das Leben, über die Liebe und vieles mehr. Ob alleine, akustisch oder als Trio und Quartett elektrisch, bringt er das volle Brett auf die Bühne. Songs wie „Feigling sucht Liebe“ oder „Würd ich“ haben trotzdem unüberhörbares Potenzial und schleichen sich, wie ein Ohrwurm, in die Gehörgänge.

Platzreservierungen vorab per Telefon

Einlass ist am Samstag um 17.30 Uhr, das Konzert beginnt um 18 Uhr. Weil auch hier wegen der Corona-Pandemie die Anzahl der Sitzplätze begrenzt sind wird um eine rechtzeitige Platzreservierung unter der Rufnummer 015789194317 gebeten.

Lalok Libre leistet wichtige Stadtteilarbeit

Das Lalok Libre bietet im Stadtteil Schalke für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien seit mehr als 25 Jahren einen Anlaufpunkt. Neben regelmäßiger Hausaufgabenhilfe und einem Mittagstisch gibt es hier unterschiedliche Freizeitangebote, beispielsweise Basteln und Kochen, Tanzen und Musik.