EC-Kartenbetrug: Gelsenkirchener Ermittler suchen Diebin

Gelsenkirchen. Diebstahl und EC-Kartenbetrug in Gelsenkirchen: Fotos aus einer Überwachungskamera sollen helfen, eine unbekannte Frau zu entlarven.

Mit drei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen eine tatverdächtige Taschendiebin und EC-Kartenbetrügerin.

Mit gestohlener EC-Karte in Gelsenkirchen Bargeld abgehoben

Die Unbekannte wird laut Polizei vorgeworfen, am 11. August dieses Jahres gegen 16.10 Uhr einer Frau die Geldbörse gestohlen zu haben. Mit der erbeuteten EC-Karte hob die Verdächtige noch am gleichen Tag an einem Geldautomaten in Gelsenkirchen Bargeld ab.

Diese Frau sucht die Polizei Gelsenkirchen. Wer kann helfen, sie zu identifizieren? Foto: Foto: Polizei

Hinweise an die Polizei: 0209 365 8112 und 0209 365 8240. Weitere Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind bei der Polizei unter https://url.nrw/4om zu finden.